Рада взяла паузу на 26 дней: депутаты вернутся к работе в октябре

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Верховная Рада взяла перерыв в пленарных заседаниях почти месяц. Депутаты вернутся к пленарной работе 13 октября

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, это происходит на фоне проблем с голосованием за отдельные международные обязательства Украины и финансовые трудности.

В частности, из-за финансового кризиса расходы на капитальные проекты, среди которых строительство и ремонт больниц, школ и укрытий, планируют отсрочить до декабря.

"Интересно, Президент тоже запишет на эту тему возмутительное вечернее видео?

Хотя он занят карпатским экономическим форумом на полях саммитов Карпатской восьмерки… а затем тоже в командировку в США", – отметил Железняк.

Напомним, пленарное заседание Верховной Рады, запланированное на 18 сентября, не состоялось. Часть народных депутатов заявила, что прибыла в парламент, однако о переносе заседания узнала уже на месте.