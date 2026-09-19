Проехал на красное и погиб: в Киевской области Mercedes столкнулся с грузовиком
В Белой Церкви в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие
Об этом сообщила полица области, передает RegioNews.
По предварительным данным, 37-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter выехал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с двигавшимся на зеленый автомобилем DAF.
В результате аварии водитель Mercedes погиб на месте происшествия.
Следователи полиции Киевщины начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.
Напомним, в Черкасской области автомобиль влетел в стену. 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся со стеной. В результате ДТП 42-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия.