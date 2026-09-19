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Проехал на красное и погиб: в Киевской области Mercedes столкнулся с грузовиком

19 сентября 2026, 18:15
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Фото: Национальная полиция
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В Белой Церкви в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщила полица области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 37-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter выехал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с двигавшимся на зеленый автомобилем DAF.

В результате аварии водитель Mercedes погиб на месте происшествия.

Следователи полиции Киевщины начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, в Черкасской области автомобиль влетел в стену. 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся со стеной. В результате ДТП 42-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия.

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