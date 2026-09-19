В Киевской области водитель Nissan съехал с дороги и врезался в дерево
В Борисполе в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
В результате аварии водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.
Следователи Бориспольского районного управления полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Напомним, в Тернополе водитель Opel Movano сбил 17-летнюю девушку. Пострадавшую доставили в больницу. У водителя отобрали образцы крови для проверки содержания алкоголя. Следователи полиции устанавливают обстоятельства и причины аварии.