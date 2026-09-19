Россия атаковала Днепр: повреждены склады, возник пожар
В субботу, 19 сентября, российские войска атаковали Днепр. В результате вражеского удара повреждены складские помещения
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
По его словам, на месте атаки возник пожар.
По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.
Напомним, российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В результате обстрелов ранения получили два человека.
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