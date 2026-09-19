Вибори в Україні: Железняк зібрав ключові заяви Зеленського за останні роки

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Про це йдеться у його новому відео на Ютуб-каналі, передає RegioNews.

Железняк нагадав, що у 2023 році Зеленський говорив про можливість проведення виборів у 2024 році за умови вирішення питань фінансування, законодавства, голосування військових та українців за кордоном.

У січні 2024 року президент заявляв, що якби міг провести вибори наступного дня, то зробив би це. У липні того ж року він також говорив про готовність провести вибори за відповідних умов.

У лютому 2025 року Зеленський заявив про готовність обміняти посаду президента на членство України в НАТО.

У грудні 2025 року президент знову заявив про готовність до виборів та зазначив, що за умови гарантій безпеки Україна могла б підготуватися до них протягом 60-90 днів.

У лютому 2026 року Зеленський говорив про можливість проведення виборів після припинення вогню. 23 серпня він заявив, що проведення виборів під час війни стало б серйозним викликом для держави.

17 вересня Зеленський знову заявив, що готовий провести вибори "хоч завтра", але зауважив, що для цього мають бути забезпечені відповідні безпекові та правові умови.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців та щонайменше у 20 мільярдів гривень.

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