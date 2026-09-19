16:30  19 вересня
На Львівщині намагалися незаконно ввезти перші iPhone 18 Pro Max
13:46  19 вересня
На Сумщині 17-річний мотоцикліст злетів у кювет: хлопця госпіталізували
11:18  19 вересня
На Київщині водій Nissan з’їхав з дороги та врізався в дерево
UA | RU
UA | RU
19 вересня 2026, 17:40

Вибори в Україні: Железняк зібрав ключові заяви Зеленського за останні роки

19 вересня 2026, 17:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував хронологію публічних заяв президента Володимира Зеленського щодо проведення виборів в Україні

Про це йдеться у його новому відео на Ютуб-каналі, передає RegioNews.

Железняк нагадав, що у 2023 році Зеленський говорив про можливість проведення виборів у 2024 році за умови вирішення питань фінансування, законодавства, голосування військових та українців за кордоном.

У січні 2024 року президент заявляв, що якби міг провести вибори наступного дня, то зробив би це. У липні того ж року він також говорив про готовність провести вибори за відповідних умов.

У лютому 2025 року Зеленський заявив про готовність обміняти посаду президента на членство України в НАТО.

У грудні 2025 року президент знову заявив про готовність до виборів та зазначив, що за умови гарантій безпеки Україна могла б підготуватися до них протягом 60-90 днів.

У лютому 2026 року Зеленський говорив про можливість проведення виборів після припинення вогню. 23 серпня він заявив, що проведення виборів під час війни стало б серйозним викликом для держави.

17 вересня Зеленський знову заявив, що готовий провести вибори "хоч завтра", але зауважив, що для цього мають бути забезпечені відповідні безпекові та правові умови.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців та щонайменше у 20 мільярдів гривень.

Читайте також: "Сита війна" завершується: суспільний договір Зеленського добігає кінця

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибори Україна війна президент Зеленський Володимир Железняк Ярослав Іванович
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
"Буде більше": Зеленський анонсував розширення далекобійних можливостей України
19 вересня 2026, 18:46
Проїхав на червоне та загинув: на Київщині Mercedes зіткнувся з вантажівкою
19 вересня 2026, 18:15
В Україні створили новий дрон-перехоплювач проти "реактивних шахедів"
19 вересня 2026, 17:06
На Львівщині намагалися незаконно ввезти перші iPhone 18 Pro Max
19 вересня 2026, 16:30
В ОГП ліквідували посаду фігуранта операції "Карфаген" Кропиви
19 вересня 2026, 15:29
РФ вдарила ракетою по Балаклії: постраждав 14-річний хлопець
19 вересня 2026, 14:51
НАБУкрати: антикорупційна боротьба чи боротьба за владу
19 вересня 2026, 14:29
На Сумщині 17-річний мотоцикліст злетів у кювет: хлопця госпіталізували
19 вересня 2026, 13:46
Росія атакувала Дніпро: пошкоджені склади, виникла пожежа
19 вересня 2026, 13:32
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »