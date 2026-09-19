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19 вересня 2026, 12:53

Рада взяла паузу на 26 днів: депутати повернуться до роботи у жовтні

19 вересня 2026, 12:53
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада взяла перерву у пленарних засіданнях майже на місяць. Депутати повернуться до пленарної роботи 13 жовтня

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, це відбувається на тлі проблем із голосуванням за окремі міжнародні зобов’язання України та фінансових труднощів.

Зокрема, через фінансову кризу видатки на капітальні проєкти, серед яких будівництво та ремонти лікарень, шкіл і укриттів, планують відтермінувати до грудня.

"Цікаво, Президент теж запише на цю тему обурливе вечірнє відео?
Хоча він зайнятий карпатським економічним форумом на полях самітів Карпатської вісімки… а потім теж у відрядження у США", – зазначив Железняк.

Нагадаємо, пленарне засідання Верховної Ради, заплановане на 18 вересня, не відбулося. Частина народних депутатів заявила, що прибула до парламенту, однак про перенесення засідання дізналася вже на місці.

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