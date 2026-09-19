Зеленского нет в списке встреч Трампа на Генассамблее ООН – СМИ

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Владимира Зеленского пока нет среди мировых лидеров, с которыми президент США Дональд Трамп планирует провести двусторонние встречи во время визита в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН

Об этом сообщила корреспондентка Суспильного в Вашингтоне, передает RegioNews.

Трамп будет находиться в Нью-Йорке 21-22 сентября.

По словам постоянного представителя США при ООН Майка Волца, во вторник, 22 сентября, американский президент выступит с речью на Генассамблее ООН, после чего проведет ряд двусторонних встреч.

В частности, Трамп встретится с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Также запланированы встречи с главами стран Совета сотрудничества арабских государств Залива и исполняющим обязанности президентки Венесуэлы Делси Родригес.

В то же время, Зеленского в перечне лидеров, с которыми Трамп планирует провести двусторонние переговоры, нет.

Двое украинских чиновников сообщили Суспильному, что по состоянию на 19 сентября встреча Трампа и Зеленского во время Генассамблеи ООН не подтверждена.

Ожидается, что в своей речи Трамп будет говорить о внешней политике США, мирных договоренностях, над которыми работает его администрация, а также о необходимости не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Также американский президент планирует рассказать о результатах работы своей администрации за последний год и прогрессе 20-точкового мирного плана для Газы.

Как известно, ранее сообщалось, чтоЗеленский рассчитывает на встречу с Трампом в 20 числах сентября. Тогда украинский президент отметил, что надеется обсудить с главой США пакеты баллистики от американцев.

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