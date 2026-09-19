Двое раненых, повреждены медучреждения и дома: последствия атаки РФ на Днепропетровщину
Российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В результате обстрелов ранения получили два человека
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
По его словам, в Павлограде из-за вражеской атаки возник пожар. Также повреждена амбулатория.
В Никопольщине под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Томаковская общины. Поврежден торговый центр, объекты инфраструктуры и автомобиль.
54-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. 43-летняя женщина находится на амбулаторном лечении.
На Криворожье русские войска атаковали Зеленодольскую общину. Поврежден частный дом.
В Синельниковском районе враг нанес удар по Васильковской общине. Повреждены частные дома и автомобиль.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1015 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранения получили три человека. Поступило 61 сообщение о повреждении.