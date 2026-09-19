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19 сентября 2026, 10:49

Двое раненых, повреждены медучреждения и дома: последствия атаки РФ на Днепропетровщину

19 сентября 2026, 10:49
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Фото: t.me/dnepr_operativ
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Российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В результате обстрелов ранения получили два человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, в Павлограде из-за вражеской атаки возник пожар. Также повреждена амбулатория.

В Никопольщине под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Томаковская общины. Поврежден торговый центр, объекты инфраструктуры и автомобиль.

54-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. 43-летняя женщина находится на амбулаторном лечении.

На Криворожье русские войска атаковали Зеленодольскую общину. Поврежден частный дом.

В Синельниковском районе враг нанес удар по Васильковской общине. Повреждены частные дома и автомобиль.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1015 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранения получили три человека. Поступило 61 сообщение о повреждении.

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РФ война пожар обстрелы Днепропетровская область повреждения медучреждения российская армия
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