"Поцеловали" двери Рады: депутаты заявили о внезапной отмене заседания

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Заседание Верховной Рады, запланированное на 18 сентября, не состоялось. Часть народных депутатов заявила, что приехала в парламент, но о переносе заседания узнали уже на месте

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на народных избранников, передает RegioNews.

Депутат от Голоса Ярослав Железняк сообщил, что запланированный час вопросов к правительству отменили, а заседание не будут проводить. По его словам, причиной назвали важные международные мероприятия.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович заявил, что о закрытии парламента узнал непосредственно перед заседанием от охранника. По его словам, предварительно об этом не предупреждали.

Ирина Геращенко также заявила, что депутаты пришли в Верховную Раду, однако узнали об отмене заседания уже на месте. Она отметила, что в тот день должен был состояться час вопросов к правительству, а также должен был отчитываться новый министр образования.

"Депутаты пришли в ВР и, как говорится, поцеловали двери. Охранник сообщил, что парламент закрыт, слуги уехали на Карпатский форум, поэтому кто-то решил просто отменить пленарное заседание", – написала Геращенко.

Железняк впоследствии сообщил, что о переносе заседания якобы не знали даже некоторые министры, прибывшие в парламент на час вопросов к правительству.

В то же время, собеседники "Украинской правды" в Верховной Раде сообщили, что решение перенести час вопросов к правительству на следующую пленарную неделю приняли на согласительном совете утром 18 сентября под руководством первого заместителя председателя парламента Александра Корниенко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия признала Дмитрия Выдолоба избранным и зарегистрировала его народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". Выдолоб был следующим кандидатом в избирательном списке партии на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года – занимал 168 место.