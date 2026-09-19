Авиаудар по Славянску: три человека ранены, в Краматорском районе загорелась квартира
В Славянске Донецкой области в результате российского авиаудара ранения получили три человека
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
На территории местного предприятия загорелась крыша здания. Спасатели локализовали пожар на площади в 600 квадратных метров. В то же время из-за угрозы повторного обстрела тушения пожара приостановили.
Также в Краматорском районе в результате российских обстрелов возник пожар в квартире и на балконе девятиэтажного дома.
Чрезвычайники спасли из огня двух человек.
Напомним, поздно вечером 18 сентября российские военные атаковали ударными беспилотниками город Балаклея Изюмского района Харьковской области. Под завалами оказались 74-летний мужчина и его 71-летняя жена. К сожалению, оба погибли.
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