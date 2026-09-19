Авиаудар по Славянску: три человека ранены, в Краматорском районе загорелась квартира

Фото: ГСЧС Донбасса

В Славянске Донецкой области в результате российского авиаудара ранения получили три человека

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

На территории местного предприятия загорелась крыша здания. Спасатели локализовали пожар на площади в 600 квадратных метров. В то же время из-за угрозы повторного обстрела тушения пожара приостановили.

Также в Краматорском районе в результате российских обстрелов возник пожар в квартире и на балконе девятиэтажного дома.

Чрезвычайники спасли из огня двух человек.

Напомним, поздно вечером 18 сентября российские военные атаковали ударными беспилотниками город Балаклея Изюмского района Харьковской области. Под завалами оказались 74-летний мужчина и его 71-летняя жена. К сожалению, оба погибли.