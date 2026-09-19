РФ запустила по Украине 174 дрона и две ракеты "Циркон": есть попадание на 15 локациях
В ночь на 19 сентября российские войска атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами "Циркон" и 174 ударными беспилотниками разных типов. Основными направлениями удара были Одесская область и Киевщина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Россияне запускали дроны типа Shahed, Гербера, а также баражирующие боеприпасы "Бандероль" и "Дань-Т" и дроны-имитаторы "Пародия".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 141 воздушную цель.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 15 локациях, еще на девяти – падение сбитых целей и обломков.
Российские ракеты "Циркон" не достигли определенных целей. Информация о возможных местах их падения уточняется.
Напомним, поздно вечером 18 сентября российские военные атаковали ударными беспилотниками город Балаклея Изюмского района Харьковской области. Под завалами оказались 74-летний мужчина и его 71-летняя жена. К сожалению, оба погибли.