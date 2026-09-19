11:18  19 сентября
В Киевской области водитель Nissan съехал с дороги и врезался в дерево
01:55  19 сентября
Популярная украинская певица впервые призналась о потере слуха
23:40  18 сентября
Космические счета за электроэнергию: украинцев предупредили о схеме аферистов
UA | RU
UA | RU
19 сентября 2026, 12:20

Сумщина под ударом РФ: трое погибших, 15 раненых, среди них дети

19 сентября 2026, 12:20
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска атаковали 26 населенных пунктов Сумской области в четырех районах. Оккупанты применяли ракеты, управляемые авиабомбы, артиллерию, минометы и ударные беспилотники

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В Сумской общине в результате удара управляемой авиабомбы по многоэтажке погибли 51-летний мужчина и 45-летняя женщина. Ранения получили девять человек, среди них 7-летний мальчик и 13-летняя девушка.

В результате атаки повреждены восемь многоквартирных домов, помещение Сумского классического лицея, школы №30, грузовой и 20 легковых автомобилей.

Также в медучреждение обратились 24-летняя женщина, пострадавшая из-за удара КАБ, и 16-летний парень, травмированный в результате атаки российского дрона. Оба пострадали в Сумской общине 16 сентября.

В Конотопской общине в результате ударов беспилотников ранения получили две женщины 61 и 35 лет. Повреждены жилые дома, инфраструктура, административные объекты, магазины, транспорт и инженерные сети.

В Белопольской общине из-за сброса боеприпаса с российского дрона погиб 33-летний мужчина. Еще один человек, 35 лет, получил ранения.

В Бездрицкой общине повреждено здание частного предприятия и два домовладения.

По каждому факту следователи полиции начали уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, в ночь на 19 сентября российские войска атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами "Циркон" и 174 ударными беспилотниками разных типов. Основными направлениями удара были Одесская и Киевская.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область война российская армия погибшие раненые дети
Двое раненых, повреждены медучреждения и дома: последствия атаки РФ на Днепропетровщину
19 сентября 2026, 10:49
Авиаудар по Славянску: три человека ранены, в Краматорском районе загорелась квартира
19 сентября 2026, 10:23
Россияне нанесли 1015 ударов по Запорожской области: трое раненых
19 сентября 2026, 09:22
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
На Сумщине 17-летний мотоциклист вылетел в кювет: парня госпитализировали
19 сентября 2026, 13:46
Россия атаковала Днепр: повреждены склады, возник пожар
19 сентября 2026, 13:32
Рада взяла паузу на 26 дней: депутаты вернутся к работе в октябре
19 сентября 2026, 12:53
Зеленского нет в списке встреч Трампа на Генассамблее ООН – СМИ
19 сентября 2026, 11:45
В Киевской области водитель Nissan съехал с дороги и врезался в дерево
19 сентября 2026, 11:18
РФ запустила по Украине 174 дрона и две ракеты "Циркон": есть попадание на 15 локациях
19 сентября 2026, 10:58
Двое раненых, повреждены медучреждения и дома: последствия атаки РФ на Днепропетровщину
19 сентября 2026, 10:49
Авиаудар по Славянску: три человека ранены, в Краматорском районе загорелась квартира
19 сентября 2026, 10:23
1520 оккупантов и 1816 БпЛА: Генштаб обновил потери РФ за сутки
19 сентября 2026, 09:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Юрий Касьянов
Валерий Пекар
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »