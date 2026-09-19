Фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки российские войска атаковали 26 населенных пунктов Сумской области в четырех районах. Оккупанты применяли ракеты, управляемые авиабомбы, артиллерию, минометы и ударные беспилотники

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В Сумской общине в результате удара управляемой авиабомбы по многоэтажке погибли 51-летний мужчина и 45-летняя женщина. Ранения получили девять человек, среди них 7-летний мальчик и 13-летняя девушка.

В результате атаки повреждены восемь многоквартирных домов, помещение Сумского классического лицея, школы №30, грузовой и 20 легковых автомобилей.

Также в медучреждение обратились 24-летняя женщина, пострадавшая из-за удара КАБ, и 16-летний парень, травмированный в результате атаки российского дрона. Оба пострадали в Сумской общине 16 сентября.

В Конотопской общине в результате ударов беспилотников ранения получили две женщины 61 и 35 лет. Повреждены жилые дома, инфраструктура, административные объекты, магазины, транспорт и инженерные сети.

В Белопольской общине из-за сброса боеприпаса с российского дрона погиб 33-летний мужчина. Еще один человек, 35 лет, получил ранения.

В Бездрицкой общине повреждено здание частного предприятия и два домовладения.

По каждому факту следователи полиции начали уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, в ночь на 19 сентября российские войска атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами "Циркон" и 174 ударными беспилотниками разных типов. Основными направлениями удара были Одесская и Киевская.