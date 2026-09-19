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19 сентября 2026, 09:58

1520 оккупантов и 1816 БпЛА: Генштаб обновил потери РФ за сутки

19 сентября 2026, 09:58
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Силы обороны за сутки ликвидировали 1520 оккупантов, один танк, 73 артсистемы, пять бронемашин, 1816 БпЛА

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.25 ориентировочно составили:

Напомним, украинские военные подтвердили поражение российского Су-24.
Также в районе Донецка украинские военные нанесли удары по местам хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников врага.

Ранее Силы обороны Украины подтвердили уничтожение российского истребителя МиГ-29 и вертолета Ка-27 во время ударов по военным объектам РФ 27 и 30 августа.

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