1520 оккупантов и 1816 БпЛА: Генштаб обновил потери РФ за сутки
Силы обороны за сутки ликвидировали 1520 оккупантов, один танк, 73 артсистемы, пять бронемашин, 1816 БпЛА
Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.25 ориентировочно составили:
Напомним, украинские военные подтвердили поражение российского Су-24.
Также в районе Донецка украинские военные нанесли удары по местам хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников врага.
Ранее Силы обороны Украины подтвердили уничтожение российского истребителя МиГ-29 и вертолета Ка-27 во время ударов по военным объектам РФ 27 и 30 августа.
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