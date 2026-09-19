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19 сентября 2026, 09:40

Трамп подписал санкционный закон Грэма против РФ: что сказал Зеленский

19 сентября 2026, 09:40
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Фото: из открытых источников
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Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал законопроект H.R. 5334 – "Закон Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана в 2026 году"

Об этом сообщили в Белом доме, передает RegioNews.

Закон предусматривает санкции против российских чиновников, банков, олигархов и участников так называемого теневого флота.

Также он позволяет президенту США вводить пошлины до 100% для стран, покупающих российские нефть и газ.

Кроме того, санкции против Ирана продлеваются еще на пять лет.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа, сенаторов и членов Палаты представителей США за поддержку документа. Он отметил важность усиления давления на Россию и скорейшей реализации положений закона.

"Лучшим чествованием памяти Линдси будет полноценная и скорейшая реализация положений этого закона", – заявил Зеленский.

По словам президента, сенатор Линдси Грэм во время визитов в Украину отмечал необходимость усиливать санкции против России и давить на страны, которые продолжают покупать российскую нефть или сотрудничать с российскими компаниями.

"Мир наступает благодаря силе. Покой приходит благодаря безопасности. Наилучшей гарантией безопасности является решительность", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана.

Как известно, 10 июля 2026 года сенатор Линдси Грэм находился с десятым подряд визитом в Украину, встречался с президентом Владимиром Зеленским, с которым обсуждал вопрос санкций против РФ, а 12 июля умер в результате внезапной болезни.

Впоследствии сообщалось, что Трамп готов поддержать двухпартийный законопроект об ужесточении санкций против России, который долгое время продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

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