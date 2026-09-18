Карпатская восьмерка: Украина создала новый формат сотрудничества со странами Европы

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Украина создала новый формат регионального сотрудничества Карпатской восьмерки (С8). Он должен усилить взаимодействие стран региона в сфере безопасности, энергетики и экономики.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

В формат С8 вошли Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия, Венгрия и Украина.

По словам президента, новая инициатива должна стать площадкой для совместного решения вопросов безопасности, энергетики, логистики и трансграничного экономического сотрудничества.

Также формат предполагает усиление поддержки регионов и общин стран-участниц.

Зеленский отметил, что создание Карпатской восьмерки должно еще больше сблизить страны региона и усилить их взаимодействие на уровне Европейского Союза.

"Это серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне ЕС еще один сильный элемент взаимодействия – безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества и существенная поддержка наших общин", – подчеркнул украинский президент.

Напомним, Европейский Союз выделит Украине дополнительные 3,3 млрд. евро на закупку ракет и беспилотников. Также ЕС готовит новую программу совместных оборонных проектов с Киевом.