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19 сентября 2026, 09:22

Россияне нанесли 1015 ударов по Запорожской области: трое раненых

19 сентября 2026, 09:22
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 1015 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак ранения получили три человека.

Оккупанты нанесли 15 авиационных ударов по населенным пунктам региона.

Также российские военные применили 758 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV. Под атаками оказались Запорожье, Кушугум, Малокатериновка, Орехов, Степногорск, Приморское, Гуляйполе и десятки других населенных пунктов.

Кроме того, зафиксировано восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня и 235 артиллерийских ударов.

В результате российских атак повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. Поступило 61 сообщение о повреждении.

Напомним, поздно вечером 18 сентября российские военные атаковали ударными беспилотниками город Балаклея Изюмского района Харьковской области. Под завалами оказались 74-летний мужчина и его 71-летняя жена. К сожалению, оба погибли.

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