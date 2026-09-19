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19 вересня 2026, 09:40

Трамп підписав санкційний закон Грема проти РФ: що сказав Зеленський

19 вересня 2026, 09:40
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Фото: з відкритих джерел
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Президент США Дональд Трамп 18 вересня підписав законопроєкт H.R. 5334 – "Закон Ліндсі Грема про введення санкцій проти Росії та Ірану у 2026 році"

Про це повідомили в Білому домі, передає RegioNews.

Закон передбачає санкції проти російських чиновників, банків, олігархів та учасників так званого тіньового флоту.

Також він дозволяє президенту США запроваджувати мита до 100% для країн, які купують російські нафту та газ.

Окрім того, санкції проти Ірану продовжуються ще на п’ять років.

Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу, сенаторам і членам Палати представників США за підтримку документа. Він наголосив на важливості посилення тиску на Росію та якнайшвидшої реалізації положень закону.

"Найкращим вшануванням пам’яті Ліндсі буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону", – заявив Зеленський.

За словами президента, сенатор Ліндсі Грем під час візитів до України наголошував на необхідності посилювати санкції проти Росії та тиснути на країни, які продовжують купувати російську нафту або співпрацювати з російськими компаніями.

"Мир настає завдяки силі. Спокій приходить завдяки безпеці. А найкращою гарантією безпеки є рішучість", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану.

Як відомо, 10 липня 2026 року сенатор Ліндсі Грем перебував з десятим поспіль візитом в Україні, зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, з яким обговорював питання санкцій проти РФ, а 12 липня помер внаслідок раптової хвороби.

Згодом повідомлялося, що Трамп готовий підтримати двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який упродовж тривалого часу просував сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

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