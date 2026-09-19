На Харьковщине из-за атаки РФ разрушен дом, погибли супруги
Поздно вечером 18 сентября российские военные атаковали ударными беспилотниками город Балаклея Изюмского района Харьковской области
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате одного из ударов был разрушен частный жилой дом.
Под завалами оказались 74-летний мужчина и его 71-летняя жена. К сожалению, оба погибли.
Спасатели при ликвидации последствий атаки извлекли тела погибших из-под завалов. Работы производились под постоянной угрозой повторных обстрелов.
Напомним, российские войска 18 сентября более 30 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой. В результате обстрелов пострадал 49-летний мужчина – его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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