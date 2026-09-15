Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось 8 июля этого года в Жмеринке. На одной из улиц города 40-летний мужчина схватил ребенка и потащил его в направлении заброшенного нежилого дома. Крики девочки услышали местные жители и прибежали на помощь. Увидев людей, нападающий отпустил ребенка и скрылся. Полицейские задержали его неподалеку – он скрывался в кустах.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Действия фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК Украины (похищение человека, совершенное в отношении малолетнего) и ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья).

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве осудили мужчину, который насиловал психически больную падчерицу. Девушка родила от него ребенка.