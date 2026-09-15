Львовянин организовал поездки для уклонистов за 11 тысяч "зелеными"

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Злоумышленник обещал "клиенту" изготовить документы консульства одной из стран, чтобы тот мог уехать за границу. Также он организовывал транспортировку военнообязанного из Львова в Закарпатскую область. За свою услугу он попросил 11 тысяч долларов.

Злоумышленник был задержан, когда он получал часть денег. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.