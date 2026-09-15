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15 сентября 2026, 12:19

В Николаевской области мужчина убил сожительницу и вывез ее тело на свалку

15 сентября 2026, 12:19
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Фото: полиция
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Пытаясь скрыть преступление, мужчина на тележке вывез тело женщины на свалку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию 12 сентября обратилась жительница Братской громады, которая сообщила об исчезновении своей 51-летней матери – женщина почти неделю не выходила на связь. Правоохранители начали поисковую операцию, в рамках которой опросили родных, соседей и знакомых.

Полицейские установили причастность к исчезновению 54-летнего сожителя потерпевшей, ранее попадавшего в поле зрения правоохранителей.

Выяснилось, что во время совместного употреблении алкоголя между парой возник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине удары стулом по голове и телу, от полученных травм она скончалась. Пытаясь скрыть преступление, фигурант на тележке вывез тело на свалку в конце приусадебного участка и присыпал его землей и бытовыми отходами.

Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве военный в СОЧ во время ссоры на детской площадке убил мужчину. После совершенного злоумышленник скрывался по разным адресам, арендуя квартиры посуточно.

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