Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Калиновой горел частный дом. Огнем были охвачены крыша, перекрытия и домашнее имущество на площади 30 кв. м.

Во время тушения и разбора конструкций спасатели обнаружили внутри дома тела трех погибших: двух женщин 66 и 47 лет и 57-летнего мужчины.

Пожар ликвидировали. К работам привлекались семь огнеборцев и две единицы спецтехники.

Напомним, в Киевской области во время пожара погибли два человека. Трагедия произошла в селе Литочки в Броварском районе.