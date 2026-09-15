На Днепропетровщине во время пожара в доме погибли три человека
Пожар произошел вечером 14 сентября в селе Желтое Каменского района.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На улице Калиновой горел частный дом. Огнем были охвачены крыша, перекрытия и домашнее имущество на площади 30 кв. м.
Во время тушения и разбора конструкций спасатели обнаружили внутри дома тела трех погибших: двух женщин 66 и 47 лет и 57-летнего мужчины.
Пожар ликвидировали. К работам привлекались семь огнеборцев и две единицы спецтехники.
Напомним, в Киевской области во время пожара погибли два человека. Трагедия произошла в селе Литочки в Броварском районе.
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