Помощь для военных – на продажу: на Запорожье разоблачили схему более чем на 7 млн ​​грн

Фото: Прокуратура Украины

В Запорожье суд признал виновными четырех человек, по подложным документам получавших гуманитарную помощь и имущество якобы для нужд воинских частей. Общая стоимость полученного превысила 7 млн. грн

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Схему организовал военнослужащий одной из воинских частей. К сделке он привлек свою жену, еще одного военного и гражданского сообщника.

По данным прокуратуры, участники использовали поддельные письма, акты приемки-передачи и другие документы о нуждах военных подразделений. С ними они обращались к благотворительным и общественным организациям, религиозной общине, предприятиям и органу государственной власти.

Чтобы создать видимость передачи помощи военным, фигуранты готовили фото- и видеоотчеты. Часть полученного имущества они в дальнейшем продавали.

В период с июня 2024 года по март 2025-го таким способом они получили гуманитарную помощь на 5,85 млн грн. Среди них были турникеты, аптечки, гемостатические бандажи, окклюзионные наклейки, шины, термобелье, зимняя одежда, медицинские средства, средства гигиены и продукты.

Кроме того, по поддельным документам они завладели имуществом Запорожской ОВА и одного из предприятий более чем на 1,1 млн грн. В частности, речь идет о квадрокоптерах с тепловизионными камерами, турникетах, бандажах, генераторах и другом имуществе.

Еще более 94 тыс. грн. составила стоимость имущества и материалов, которыми фигуранты завладели в 2024 – начале 2025 года.

Суд назначил организатору 7 лет заключения, гражданскому союзнику – 5 лет и 3 месяца. Жене организатора и другому военнослужащему назначили по 5 лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытанием на три года.

Организатору и гражданскому союзнику также назначили конфискацию имущества.

Суд постановил солидарно взыскать с трех осужденных 971 044 грн. в пользу Управления оборонной работы Запорожской ОГА и 168 555 грн. в пользу предприятия как возмещение материального ущерба.

Часть изъятой в ходе расследования гуманитарной помощи уже была передана благотворительной организации.

Напомним, пограничники разоблачили 41-летнего мужчину из Львовской области. Он продавал автомобили, зарегистрированные как помощь для военных. Известно о попытке продажи пяти внедорожников Toyota и Mitsubishi. На каждый автомобиль "бизнесмен" указывал цену от 5 до 8 тысяч евро.