На Буковине разоблачили очередной "путь для уклонистов" за $7000

Фото из открытых источников

Правоохранители разоблачили дельцов из Черновицкой и Запорожской областей. За 7 тысяч долларов они предлагали военнообязанным "путь за границу"

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

У местного жителя Запорожья были собственные прайс-листы и четкое распределение способов побега. Клиентов он искал через мессенджер. Как выяснили правоохранители, пеший переход в Молдову протяженностью примерно в 3 км стоил 2000 долларов, автомобильный выезд – 4000 долларов. При этом за полное сопровождение от трансфера из города до непосредственного пересечения границы клиенты должны платить 8 тысяч долларов.

Также разоблачили жителя Буковины. Он давал "клиентам" советы, как незаметно прибыть в регион и готовил место для временного проживания. Затем он отвозил клиентов на микроавтобусе в приграничье, где и начинался маршрут за границу. За услуги он просил 7 тысяч долларов.

"Сейчас следователи полиции уже сообщили обоим переправщикам о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.