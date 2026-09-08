Виткофф и Кушнер снова приедут в Украину: Зеленский рассказал о договоренности

Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что договорился с представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером об их повторном приезде в Украину

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает RegioNews.

По словам Зеленского, важно, чтобы между визитами не было больших пауз. Он также отметил, что американская делегация уже много раз была в Москве, а нынешний визит в Киев стал первым.

"Хочется, чтобы они были чаще для того, чтобы показывать баланс уважения и Москве, и Киеву", – сказал президент.

Зеленский также рассказал, что американская делегация могла приехать в Киев самолетом, однако из-за вопросов безопасности избрала поезд.

По его словам, Украина была готова принять американский самолет в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны". В то же время Россия ранее наносила удары по взлетно-посадочным полосам обоих аэропортов.

Также рассматривали вариант приезда американских представителей через белорусский Гомель, откуда они могли бы добраться до Киева на автомобиле.

Зеленский предположил, что во время следующего визита Уиткофф и Кушнер могут воспользоваться самолетом. Он предложил американской стороне покинуть самолет в Польше или другой соседней с Украиной стране, а в Киев приехать на украинский президентский самолет.

Напомним, 6 сентября в Киев прибыли спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они провели встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Переговоры прошли после визита американских представителей в Москву, где 5 сентября они встретились с Владимиром Путиным.

В Киеве стороны обсудили дальнейшие шаги по продвижению мирного процесса, гарантии безопасности для Украины и вопросы военной поддержки.

Виткофф и Кушнер покинули Киев в ночь на 7 сентября спецпоездом "Укрзализныци".

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп 7 сентября может провести телефонные разговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впоследствии Виткофф заявил о "существенном прогрессе" по переговорам с Украиной и РФ.

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