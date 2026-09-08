"Не звонит, не пишет": Зеленский заявил, что давно не слышал о Федорове
Президент Владимир Зеленский сказал, что давно не видел бывшего министра обороны Михаила Федорова
Об этом он отметил во время онлайн-общения с журналистами 8 сентября, передает RegioNews.
"Честно говоря, давно его не видел, не слышал", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что знает, что Федоров находится за границей. Других подробностей он не сообщил.
"Знаю, что он где-то за границей был. Он, как говорится, не звонит, не пишет", - заявил президент.
Напомним, эксминистр обороны Михаил Федоров во время визита в Вашингтон встретился с представителями американских инвестиционных компаний и венчурных фондов. Он заявил о работе над созданием собственной defense-tech компании.
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