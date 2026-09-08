Фото: Zelenskiy Official / Telegram

Президент Владимир Зеленский сказал, что давно не видел бывшего министра обороны Михаила Федорова

Об этом он отметил во время онлайн-общения с журналистами 8 сентября, передает RegioNews.

"Честно говоря, давно его не видел, не слышал", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что знает, что Федоров находится за границей. Других подробностей он не сообщил.

"Знаю, что он где-то за границей был. Он, как говорится, не звонит, не пишет", - заявил президент.

Напомним, эксминистр обороны Михаил Федоров во время визита в Вашингтон встретился с представителями американских инвестиционных компаний и венчурных фондов. Он заявил о работе над созданием собственной defense-tech компании.