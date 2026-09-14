На Прикарпатье военный СЗЧ обокрал дом на четверть миллиона

Фото: Национальная полиция

На Прикарпатье злоумышленник обокрал дом более четверти миллиона. Оказалось, это был военный СЗЧ

Об этомсообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.



Инцидент произошел в Рогатинском районе. Там злоумышленник проник в чужой дом и украл деньги, монеты, часы, украшения, мобильный телефон. Общая сумма украденного более 260 тысяч гривен.



Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний житель Львовской области, который был военным, самовольно покинувшим место службы.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.