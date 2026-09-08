Зеленский назвал страны, где может состояться встреча Украины, США и РФ

Фото: Офис Президента

Трехсторонняя встреча Украины, США и России может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии, Турции или другой стране

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает RegioNews .

По его словам, в Украины есть приглашение от разных стран и опыт проведения таких переговоров.

Среди возможных тем встречи Зеленский назвал энергетику, экспорт зерна и гуманитарные вопросы. Одним из приоритетов президент назвал обмен военнопленными.

"Нужно не только обсуждать, а иметь конкретный результат", –подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина будет работать над проведением трехсторонней встречи, если на это согласятся все стороны. По его словам, Киев хотел бы провести ее осенью, а если удастся – уже в сентябре.

Напомним, 6 сентября в Киев прибыли спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они провели встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Переговоры прошли после визита американских представителей в Москву, где 5 сентября они встретились с Владимиром Путиным.

В Киеве стороны обсудили дальнейшие шаги по продвижению мирного процесса, гарантии безопасности для Украины и вопросы военной поддержки.

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