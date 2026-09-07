Виткофф и Кушнер ночью покинули Киев спецпоездом "Укрзализныци"
Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ночь на 7 сентября покинули Киев поездом "Укрзализныци"
Об этом сообщила пресс-служба УЗ, передает RegioNews.
В компании отметили, что для американских представителей отправили специальный поезд. В "Укрзализныце" поблагодарили Виткоффа и Кушнера за визит и пожелали им как можно быстрее вернуться в Украину.
Также в компании выразили надежду, что предстоящие поездки американских представителей охватят не только Киев, но и другие украинские города.
Что известно о визите?
6 сентября в Киев прибыли спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они провели встречу с главой Украины Владимиром Зеленским.
Переговоры прошли после визита американских представителей в Москву, где 5 сентября они встретились с Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более трех часов.
В Киеве стороны обсудили дальнейшие шаги по продвижению мирного процесса, гарантии безопасности для Украины и вопросы военной поддержки.
По итогам встречи Уиткофф заявил, что переговоры были содержательными. В то же время о конкретных договоренностях по завершению войны стороны не сообщали.