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07 сентября 2026, 07:17

Виткофф и Кушнер ночью покинули Киев спецпоездом "Укрзализныци"

07 сентября 2026, 07:17
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Фото: "Укрзализныця"
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Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ночь на 7 сентября покинули Киев поездом "Укрзализныци"

Об этом сообщила пресс-служба УЗ, передает RegioNews.

В компании отметили, что для американских представителей отправили специальный поезд. В "Укрзализныце" поблагодарили Виткоффа и Кушнера за визит и пожелали им как можно быстрее вернуться в Украину.

Также в компании выразили надежду, что предстоящие поездки американских представителей охватят не только Киев, но и другие украинские города.

Что известно о визите?

6 сентября в Киев прибыли спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они провели встречу с главой Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры прошли после визита американских представителей в Москву, где 5 сентября они встретились с Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более трех часов.

В Киеве стороны обсудили дальнейшие шаги по продвижению мирного процесса, гарантии безопасности для Украины и вопросы военной поддержки.

По итогам встречи Уиткофф заявил, что переговоры были содержательными. В то же время о конкретных договоренностях по завершению войны стороны не сообщали.

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