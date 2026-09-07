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07 сентября 2026, 08:34

Трамп планирует провести телефонные разговоры с Путиным и Зеленским

07 сентября 2026, 08:34
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Фото: из открытых источников
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Президент США Дональд Трамп в понедельник, 7 сентября, может провести телефонные разговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на американского чиновника, передает RegioNews.

По данным издания, сначала Трамп планирует поговорить с Путиным, а затем с Зеленским.

Ожидается, что разговоры состоятся после того, как американские представители уведомят президента США о результатах последнего раунда переговоров.

По словам американского чиновника, телефонные разговоры могут состояться в течение 7 сентября.

Напомним, 6 сентября в Киев прибыли спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они провели встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Переговоры прошли после визита американских представителей в Москву, где 5 сентября они встретились с Владимиром Путиным.

В Киеве стороны обсудили дальнейшие шаги по продвижению мирного процесса, гарантии безопасности для Украины и вопросы военной поддержки.

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