Трамп стремится закрепить образ миротворца, но возможности давления на Россию ограничены, поэтому основное давление может прийтись на Украину

Трамп стремится закрепить образ миротворца, но возможности давления на Россию ограничены, поэтому основное давление может прийтись на Украину

Фотоколлаж: ТСН

Снова кратко опишу ситуацию.

1. Трампу нужно выиграть выборы, а для этого нужно иметь имидж миротворца.

2. В Иране Трамп не может добиться ничего. Остается российско-украинская война.

3. Давить на Россию Трамп не будет. Неважно, хочет он или не хочет – он не может. Нечем. Давить на Россию может Китай, но он ждет, пока его об этом попросят США, и выставит большой счет за помощь.

4. Поэтому Трамп будет давить на Украину. Не потому, что хочет, а потому что может.

5. Россия снова обозначила максимально жесткую позицию. Причин две. Во-первых, Путин действительно считает, что ему этой осенью и зимой все удастся (мы не знаем, что считает Путин, но можем видеть последствия принятых решений). Информация, не соответствующая картине мира диктатора, блокируется на двух уровнях: на подходе к кабинету и мозгу самого диктатора. Во-вторых, лучше всего Путину удается игра на повышение ставок, а тут как раз пошла такая игра.

6. Украина попытается дипломатическим и военным способом скорректировать картину, которую видят в Вашингтоне. Но это не будет последствий, потому что Вашингтон очень ограничен в своих маневрах.

7. Европа напугана перспективами смены власти в ключевых странах, поэтому сейчас не будет делать резких движений.

8. Итак, все это ничем не кончится. Разговоры о больших прорывах, которые вы услышите – это дипломатические танцы. Это сообщение не для вас. Все будет так, как было раньше. Без ожиданий. Держитесь и помогайте другим.

Теперь напишу то, что не понравится.

Мы имеем довольно неплохую картину объективно и вместе с тем очень плохую субъективно. Нравственный дух начал падать в июле с момента отставки правительства без всяких объяснений. Дальше были всевозможные другие разочарования (а вы не очаровывайтесь), коррупционная история в ОП, перестрелка спецслужб, коррупционная история в генпрокуратуре, и у всех есть ощущение, что это не конец. Когда идет такой процесс, хорошие новости в принципе не воспринимаются или им приписываются минимальные весовые коэффициенты. Чтобы перебить одну плохую новость, нужно потопить не один, а десять крейсеров Черноморского флота. Разбомбит не десять, а сто НПЗ.

Вряд ли здесь что-нибудь можно придумать, кроме совета Виктора Франкла: сосредоточиться на том, что нужно сделать сегодня.