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05 сентября 2026, 17:14

Ночные обыски в Офисе Генпрокурора: в ОГП заявили о возможном превышении полномочий НАБУ

05 сентября 2026, 17:14
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Фото: из открытых источников
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Офис Генерального прокурора заявил, что НАБУ во время ночных обысков в служебных помещениях руководства ОГП получило доступ к материалам других уголовных производств. В прокуратуре отметили, что эти действия требуют отдельной правовой оценки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление ОГП.

В прокуратуре отметили, что ситуацию следует разделять на два вопроса. Первое касается проверки возможной причастности одного из работников прокуратуры к деятельности мошеннических колл-центров. Второе – проведение обысков в служебных помещениях Генерального прокурора, его первого заместителя и других работников ОГП.

В прокуратуре заявили, что использование должности для прикрытия или содействия преступной деятельности недопустимо. Относительно работника ОГП, фигурирующего в расследовании НАБУ, решается вопрос о его увольнении. Также начато служебное расследование.

В то же время в Офисе Генпрокурора заявили, что во время ночных следственных действий детективы НАБУ получили доступ к материалам других уголовных производств.

В частности, речь идет о проведении возможных противоправных действий близких лиц, связанных с руководством САП, а также материалы, полученные в рамках негласных следственных действий относительно возможной противоправной деятельности работников НАБУ и САП.

В ОГП подчеркнули, что намерены проверить, соответствовал ли фактический объем доступа детективов предмету уголовного производства и судебным разрешениям.

Отдельно в прокуратуре прокомментировали основания для проведения следственных действий в отношении Генерального прокурора и его первой заместительницы Марии Вдовиченко.

В ОГП заявили, что в материалах судебного определения в отношении Генерального прокурора нет прямых данных о его причастности к деятельности колл-центров, получении средств от такой деятельности или содействии незаконным схемам. В прокуратуре считают, что связь между приведенными в определении бытовыми разговорами и возможной преступной деятельностью обосновывается преимущественно предположениями.

Относительно Марии Вдовиченко в ОГП отметили, что приведенные в постановлении разговоры касаются координации следственных действий по кол-центрам и организации работы прокуратуры. В ведомстве считают, что эти разговоры следует оценивать в полном контексте.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что уважают независимость НАБУ и САП и готовы предоставлять следствию необходимую информацию.

В то же время возможное превышение границ законного доступа к материалам уголовных производств обещают проверить. В прокуратуре подчеркнули, что все следственные действия должны проводиться исключительно в рамках закона и предоставленных судом полномочий.

Напомним, накануне появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, возглавляемой должностным лицом Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гаевская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

5 сентября Антикоррупционные органы сообщили, что разоблачили преступную организацию , участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали незаконно полученные средства.

Организатором схемы, по версии следствия, являлся один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Источники "Украинской правды" сообщают, что речь идет о Сергее Крапиве. Официально НАБУ и САП его имя пока не называли.

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