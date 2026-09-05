Нічні обшуки в Офісі Генпрокурора: в ОГП заявили про можливе перевищення повноважень НАБУ

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Офіс Генерального прокурора заявив, що НАБУ під час нічних обшуків у службових приміщеннях керівництва ОГП отримало доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень. У прокуратурі наголосили, що ці дії потребують окремої правової оцінки

Про це інформує RegioNews із посиланням на заяву ОГП.

В прокуратурі зазначили, що ситуацію потрібно розділяти на два питання. Перше стосується перевірки можливої причетності одного з працівників прокуратури до діяльності шахрайських кол-центрів. Друге – проведення обшуків у службових приміщеннях Генерального прокурора, його першої заступниці та інших працівників ОГП.

У прокуратурі заявили, що використання посади для прикриття або сприяння злочинній діяльності є неприпустимим. Щодо працівника ОГП, який фігурує у розслідуванні НАБУ, вирішується питання про його звільнення. Також розпочато службове розслідування.

Водночас в Офісі Генпрокурора заявили, що під час нічних слідчих дій детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень.

Зокрема, йдеться про провадження щодо можливих протиправних дій близьких осіб, пов’язаних із керівництвом САП, а також матеріали, отримані в межах негласних слідчих дій щодо можливої протиправної діяльності працівників НАБУ та САП.

В ОГП наголосили, що мають намір перевірити, чи відповідав фактичний обсяг доступу детективів предмету кримінального провадження та судовим дозволам.

Окремо в прокуратурі прокоментували підстави для проведення слідчих дій щодо Генерального прокурора та його першої заступниці Марії Вдовиченко.

В ОГП заявили, що в матеріалах судової ухвали щодо Генерального прокурора немає прямих даних про його причетність до діяльності кол-центрів, отримання коштів від такої діяльності або сприяння незаконним схемам. У прокуратурі вважають, що зв’язок між наведеними в ухвалі побутовими розмовами та можливою злочинною діяльністю обґрунтовується переважно припущеннями.

Щодо Марії Вдовиченко в ОГП зазначили, що наведені в ухвалі розмови стосуються координації слідчих дій щодо кол-центрів та організації роботи прокуратури. У відомстві вважають, що ці розмови потрібно оцінювати в повному контексті.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що поважають незалежність НАБУ та САП і готові надавати слідству необхідну інформацію.

Водночас можливе перевищення меж законного доступу до матеріалів кримінальних проваджень обіцяють перевірити. У прокуратурі підкреслили, що всі слідчі дії мають проводитися виключно в межах закону та наданих судом повноважень.

Нагадаємо, напередодні з'явилась інформація про те, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку очолює посадовець Офісу Генерального прокурора.

Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.

5 вересня Антикорупційні органи повідомили, що викрили злочинну організацію, учасники якої систематично отримували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів та легалізовували незаконно отримані кошти.

Організатором схеми, за версією слідства, був один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Джерела "Української правди" повідомляють, що йдеться про Сергія Кропиву. Офіційно НАБУ та САП його ім’я наразі не називали.