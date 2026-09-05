На Закарпатье ночью вспыхнула база отдыха: погибли две женщины

Фото: Национальная полиция

В поселке Солотвино Тячевского района произошел пожар на территории базы отдыха. В результате возгорания погибли два человека, еще двое получили травмы

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

Сообщение о пожаре в деревянном здании поступило в полицию ночью. Огонь охватил второй этаж постройки. Площадь возгорания составляла около 250 квадратных метров.

В момент пожара в здании находились 10 человек. Восемь отдыхающих смогли самостоятельно выйти наружу. Двое из них получили ожоги разной степени тяжести и были госпитализированы.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших. Ими оказались 56- и 80-летняя жительница Черновицкой области.

Полиция устанавливает причину возникновения и распространения огня, а также выясняет, кто отвечал за эксплуатацию объекта и соблюдение требований пожарной и техногенной безопасности.

По факту трагедии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины – нарушение требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа полиции и специалисты ГСЧС.

Напомним, ранее в селе Белогородка в Киевской области произошел пожар на предприятии – горело производственное здание аграрного типа. Погиб человек. Причины пожара будут выяснять специалисты.