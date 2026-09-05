Генпрокурор Кравченко пропал после старта "Карфагена": СМИ сообщили, что он находится в клинике

Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко перестал выходить на связь после начала спецоперации НАБУ и САП "Карфаген"

Об этом заявил журналист Михаил Ткач, передает RegioNews.

По его словам, источники "Украинской правды" в политических кругах сообщили, что Кравченко въехал в правительственный квартал, после чего его никто не видел. Последним известным местом его пребывания Ткач назвал Офис Президента.

В то же время источники "Зеркала недели" утверждают, что Кравченко находится в киевской клинике "Добробут" на Новопечерских Липках.

Официального подтверждения информации о нахождении генпрокурора в медучреждении пока нет.

Напомним, накануне появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, возглавляемой должностным лицом Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гаевская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

5 сентября Антикоррупционные органы сообщили, что разоблачили преступную организаци , участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали незаконно полученные средства.

Организатором схемы, по версии следствия, являлся один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Источники "Украинской правды" сообщают, что речь идет о Сергее Крапиве. Официально НАБУ и САП его имя пока не называли.