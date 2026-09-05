Разобрал на две посылки: киевлянин пытался продать раритетный пистолет-пулемет

Фото: Национальная полиция

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина вместо того, чтобы задекларировать найденное оружие и вывести его из незаконного обращения, решил продать его через интернет.

Правоохранители установили, что киевлянин выставил на продажу пистолет-пулемет времен Второй мировой войны за 50 тысяч гривен.

Чтобы скрыть незаконную сделку, мужчина разобрал оружие на детали и отправил его покупателю двумя отдельными почтовыми посылками. Однако приобрести оружие должен был не настоящий покупатель, а правоохранители.

Полицейские задокументировали факт незаконных продаж и не допустили попадания оружия в криминальную среду. Во время обыска по месту жительства мужчина также изъяли патроны разного калибра.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. Речь идет о незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, а также незаконном приобретении и хранении боевых припасов.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт был направлен в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кировоградской области разоблачили киевлянина, наладившего продажу автоматического огнестрельного оружия, гранатометов, взрывных устройств и боеприпасов. Весь арсенал оружия подозреваемый хранил на территории собственного домовладения.