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05 сентября 2026, 14:38

Разобрал на две посылки: киевлянин пытался продать раритетный пистолет-пулемет

05 сентября 2026, 14:38
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина вместо того, чтобы задекларировать найденное оружие и вывести его из незаконного обращения, решил продать его через интернет.

Правоохранители установили, что киевлянин выставил на продажу пистолет-пулемет времен Второй мировой войны за 50 тысяч гривен.

Чтобы скрыть незаконную сделку, мужчина разобрал оружие на детали и отправил его покупателю двумя отдельными почтовыми посылками. Однако приобрести оружие должен был не настоящий покупатель, а правоохранители.

Полицейские задокументировали факт незаконных продаж и не допустили попадания оружия в криминальную среду. Во время обыска по месту жительства мужчина также изъяли патроны разного калибра.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. Речь идет о незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, а также незаконном приобретении и хранении боевых припасов.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт был направлен в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кировоградской области разоблачили киевлянина, наладившего продажу автоматического огнестрельного оружия, гранатометов, взрывных устройств и боеприпасов. Весь арсенал оружия подозреваемый хранил на территории собственного домовладения.

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Киев оружие полиция продажа пистолет пистолет-пулемет
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