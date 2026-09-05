Путин приказал на трое суток не бить по Киеву: в Кремле назвали причину

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Российский диктатор Владимир Путин якобы приказал не наносить удары по Киеву в течение трех суток, начиная с полуночи 5 сентября

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские государственные агентства ТАСС и РБК, передает RegioNews.

По словам Пескова, решение связано с подготовкой визита в Киев спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Другие подробности относительно заявленной трехдневной паузы в Кремле не сообщили.

Как известно, ранее СМИ со ссылкой на источники в силовом блоке сообщили, что украинские подразделения якобы получили распоряжение о соблюдении режима тишины с 5 по 8 сентября на земле, и в воздухе, и на море.

Впоследствии Генштаб заявил, что на фронте продолжаются боевые действия, поскольку враг не перестает совершать агрессию против Украины.

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