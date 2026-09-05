РФ атаковала дронами пассажирский поезд в Херсонской области: есть раненые
В субботу, 5 сентября, около полудня российские войска атаковали дронами Shahed пассажирский поезд в Чернобаевке Херсонской области. В результате удара ранения получили два человека
Об этом сообщила полиция Херсонской области, передает RegioNews.
В результате атаки повреждены локомотивы. С места удара эвакуировали 21 пассажира и бригаду поезда.
Сначала сообщалось об одной пострадавшей работнице железной дороги. Впоследствии стало известно, что количество раненых выросло до двух.
Правоохранители устанавливают последствия атаки и документируют очередное военное преступление России.
Напомним, 5 сентября российские войска также атаковали беспилотником Shahed-238 грузовой автомобиль в Галицыновской общине Николаевской области. В результате удара погиб 40-летний водитель.