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05 сентября 2026, 16:45

РФ атаковала дронами пассажирский поезд в Херсонской области: есть раненые

05 сентября 2026, 16:45
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В субботу, 5 сентября, около полудня российские войска атаковали дронами Shahed пассажирский поезд в Чернобаевке Херсонской области. В результате удара ранения получили два человека

Об этом сообщила полиция Херсонской области, передает RegioNews.

В результате атаки повреждены локомотивы. С места удара эвакуировали 21 пассажира и бригаду поезда.

Сначала сообщалось об одной пострадавшей работнице железной дороги. Впоследствии стало известно, что количество раненых выросло до двух.

Правоохранители устанавливают последствия атаки и документируют очередное военное преступление России.

Напомним, 5 сентября российские войска также атаковали беспилотником Shahed-238 грузовой автомобиль в Галицыновской общине Николаевской области. В результате удара погиб 40-летний водитель.

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