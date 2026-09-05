Россияне атаковали грузовик в Николаевской области: погиб 40-летний водитель
В первой половине дня 5 сентября российские войска атаковали беспилотником Shahed-238 грузовой автомобиль в Галицыновской общине Николаевской области
Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВ Георгий Решетилов, передает RegioNews.
По его словам, в результате удара погиб 40-летний водитель.
Также россияне направили Shahed-238 по Николаеву. По предварительной информации, повреждены пять грузовых автомобилей и два троллейбуса.
По предварительным данным, люди не пострадали. Информация о повреждении уточняется.
Напомним, в Днепровском районе Днепропетровщины в результате российской атаки на станцию технического обслуживания погиб один человек. Еще пять человек получили ранения
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