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05 сентября 2026, 15:06

Россияне атаковали грузовик в Николаевской области: погиб 40-летний водитель

05 сентября 2026, 15:06
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В первой половине дня 5 сентября российские войска атаковали беспилотником Shahed-238 грузовой автомобиль в Галицыновской общине Николаевской области

Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВ Георгий Решетилов, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара погиб 40-летний водитель.

Также россияне направили Shahed-238 по Николаеву. По предварительной информации, повреждены пять грузовых автомобилей и два троллейбуса.

По предварительным данным, люди не пострадали. Информация о повреждении уточняется.

Напомним, в Днепровском районе Днепропетровщины в результате российской атаки на станцию технического обслуживания погиб один человек. Еще пять человек получили ранения

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