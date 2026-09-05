РФ ударила по аэропортам Киева и Борисполя: Зеленский назвал возможный мотив

Фото: Офис Президента

В ночь на 5 сентября Россия нанесла целенаправленные удары по аэропортам Киева и Борисполя

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Фейсбуке, передает RegioNews.

По его словам, подобные атаки могли быть реакцией Москвы на обсуждение возможного прибытия американской стороны в Украину самолетом.

"Именно целенаправленно, впервые за долгое время. Очевидно, такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину и приземлиться в аэропорту Киев или в аэропорту Борисполь", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина зафиксировала этот шаг России. По его словам, на следующей неделе Киев соответственно скорректирует свою операцию по российскому воздушному пространству, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет.

Зеленский подчеркнул, что Украина не создает и не будет создавать угроз для дипломатии и заинтересована в приближении мира.

Напомним, в ночь на 5 сентября российские войска атаковали Украину. Противник запустил баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а также 167 ударных беспилотников типов Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия". Зафиксировано попадание ракет и ударных беспилотников на 23 локациях.