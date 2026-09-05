В Каменском на Днепропетровщине из-под завалов достали тело еще одного погибшего
В Каменском Днепропетровской области спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека, погибшего в результате российской атаки на промышленное предприятие
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
По его словам, таким образом количество погибших возросло до пяти.
Еще пять человек пострадали. Трое из них находятся в больнице под наблюдением медиков.
Спасательные работы на месте атаки продолжаются.
Напомним, ранее сообщалося, что в Каменском в результате атаки повреждено промышленное предприятие. Погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.
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