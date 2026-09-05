"Режим тишины" невозможен в одностороннем порядке – Генштаб

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Вооруженные силы Украины продолжают выполнять задачи по обороне государства в соответствии с определенным планом

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Главном управлении коммуникаций ВСУ, передает RegioNews.

В ведомстве подчеркнули, что одностороннее или несимметричное прекращение огня невозможно, поскольку это будет создавать опасность для жизни и здоровья украинских военнослужащих.

"Режим прекращения огня не может быть односторонним или несимметричным, иначе он будет представлять опасность для жизни и здоровья наших военнослужащих. Следовательно, задачи оборонной операции выполняются в полном объеме", – отметил собеседник агентства.

Как известно, ранее СМИ со ссылкой на источники в силовом блоке сообщили, что украинские подразделения якобы получили распоряжение о соблюдении режима тишины с 5 по 8 сентября на земле, и в воздухе, и на море.

Напомним, по словам руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, Россия будет продолжать применять тактику шахидного террора, по меньшей мере, до выборов в Государственную думу, которые в РФ запланированы на 18-20 сентября.

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