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04 сентября 2026, 08:58

После стрельбы в Киеве: Зеленский анонсировал кадровые решения в СБУ и ГУР

04 сентября 2026, 08:58
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Фото: Офис Президента
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Президент Владимир Зеленский заявил о кадровых решениях в СБУ и ГУР после конфликта между сотрудниками двух структур со стрельбой в Киеве

Об этом он сказал в своем видеообращении, передает RegioNews.

По словам Зеленского, он обсудил ситуацию с генеральным прокурором Русланом Кравченко.

Президент отметил, что правоохранители проверяют все обстоятельства инцидента, а руководство обеих структур получит оценку по результатам служебного расследования.

В то же время Зеленский сообщил, что кадровые решения уже приняты.

"Уже есть кадровые решения по обеим структурам – будут уволены заместители руководителей, которые должны отвечать за эту ситуацию", – заявил президент.

Он подчеркнул, что ответственность должны нести обе структуры, поскольку, по его словам, их действия в ходе конфликта были недопустимы.

Напомним, в Государственном бюро расследований начали выяснять обстоятельства конфликта между работниками ГУР и СБУ. Первые подозрения уже доложены. Их объявили: сотрудник СБУ и военнослужащий ГУР МО Украины.

Что известно о перестрелке ГУР и СБУ

1 сентября в Telegram-канале Российского добровольческого корпуса (РДК) появилась информация об исчезновении заместителя командира корпуса Степана Каплунова. Автор сообщения утверждал, что его якобы похитили возле собственного дома. По этому поводу, по утверждению РДК, командование обратилось в ГУР, СБУ и ГБР.

Впоследствии начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил Суспильному, что опубликовал сообщение об исчезновении Каплунова по собственной инициативе.

Утром 2 сентября СБУ сообщила, что ее сотрудники вместе с ГУР предотвратили теракт, который, по версии спецслужбы, готовила ФСБ России против одного из лидеров российского оппозиционного национального движения.

В СБУ также заявили, что во время проведения следственных действий в рамках расследования этого теракта на оперативно-следственную группу совершили вооруженное нападение. По данным ведомства, правоохранители применили ответное оружие, в результате чего ранения получили люди, которые сопротивлялись.

В то же время, адвокат Степана Каплунова Тарас Боровский в комментарии журналистам рассказал подробности конфликта между СБУ и ГУР в Киеве. По его словам, СБУ фактически открыла огонь по безоружным людям. Известно, что трое разведчиков получили ранения.

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