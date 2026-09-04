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04 сентября 2026, 08:37

Ночная атака на Ровенщину: силы ПВО обезвредили вражеские цели

04 сентября 2026, 08:37
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 4 сентября Ровенская область подверглась воздушной атаке со стороны российских войск

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

"Благодаря профессиональной работе наших сил ПВО удалось обезвредить воздушные цели врага", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали.

Напомним, в Кропивницком в результате ударов российских войск реактивными дронами пострадал человек. Повреждена кровля многоэтажного дома и предприятия.

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