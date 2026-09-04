Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 4 сентября РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 121 ударным БпЛА типа Shahed (около половины – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия", S8000 "Бандероль"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:30 силы ПВО уничтожили или подавили 103 российских беспилотника на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 4 сентября российские войска массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесщины беспилотниками. В результате обстрела один человек погиб, пятеро пострадали, среди них – ребенок.