Армия РФ атаковали Украину ракетой Х-31П и более 120 дронами: есть попадания на 15 локациях
В ночь на 4 сентября РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 121 ударным БпЛА типа Shahed (около половины – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия", S8000 "Бандероль"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:30 силы ПВО уничтожили или подавили 103 российских беспилотника на севере, юге, востоке и центре страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, в ночь на 4 сентября российские войска массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесщины беспилотниками. В результате обстрела один человек погиб, пятеро пострадали, среди них – ребенок.