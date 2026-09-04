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04 сентября 2026, 08:56

Последствия массированной атаки на Одесщину: один погибший, пятеро пострадавших

04 сентября 2026, 08:56
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Фото: ОВА
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В ночь на 4 сентября российские войска массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесщины беспилотниками. В результате обстрела один человек погиб, пятеро пострадали, среди них – ребенок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

В Одессе вражеский удар нанес разрушения в девятиэтажном доме, где уничтожены квартиры с 6-го по 8-й этаж. Повреждения получили соседние многоэтажки и 28 припаркованных автомобилей. В результате попадания погиб мужчина, три женщины получили травмы.

На других локациях в результате попаданий уничтожены частный двухэтажный дом и нежилое здание, еще два частных дома повреждены. На этих объектах пострадали мужчина и ребенок.

Все пожары, возникшие из-за обстрела, ликвидированы.

На местах работают спасательные и экстренные службы. Продолжается работа по ликвидации последствий.

Напомним, в Кропивницком в результате ударов российских войск реактивными дронами пострадал человек. Повреждена кровля многоэтажного дома и предприятия.

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