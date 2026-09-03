Заместитель командира РДК заявил о "похищении" СБУ и давлении ради дискредитации ГУР

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Заместитель командира Российского добровольческого корпуса (РДК) Степан Каплунов заявил, что Служба безопасности Украины задержала его из-за подозрения в сотрудничестве с ФСБ, а во время нахождения под стражей оказывала на него психологическое и физическое давление

Об этом Каплунов рассказал NV, а также сообщил в обращении, опубликованном в Telegram РДК.

По словам Каплунова, 23 августа на него "напали неизвестные", представившиеся сотрудниками полиции. После этого его якобы увезли в неизвестном направлении к тому, что он назвал "тайной тюрьмой".

Каплунов утверждает, что его поместили в камеру и приковали наручниками и цепями. По его словам, на него оказывали психологическое давление, из-за которого он якобы согласился с версией о своей связи с ФСБ и "перевел эту связь" на своего командира Дмитрия Иванова.

В отдельном обращении Каплунов заявил, что первые три дня после похищения с ним якобы лично работал исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад.

"Путем физического и психологического давления с моей помощью они пытались дискредитировать заместителя командира спецподразделения Тимура Дмитрия Иванова и непосредственно Кирилла Алексеевича Буданова для того, чтобы прилепить сотрудничество с ФСБ", - сказал Каплунов.

Через девять дней после того, как его увезли, Каплунова, по его словам, снова привезли на место ареста. После этого произошел обыск его квартиры. Он утверждает, что сотрудники СБУ не нашли там никаких запрещенных вещей.

Каплунов также заявил, что сотрудники СБУ могли пытаться подбросить в его квартиру неизвестные предметы. По его словам, перед обыском помещения охранялись представители его подразделения.

"Но когда я, сотрудники СБУ и следователь прибыли на место, в квартире уже находилась охрана. То есть наше подразделение обеспечивало охрану помещения, чтобы во время обыска ни в коем случае не возникло никаких эксцессов - скажем, чтобы ничего не занесли, не подбросили и т.д., чтобы все прошло максимально чисто", - сказал Каплунов.

РДК также обнародовал видео, на котором, как утверждают в корпусе, сотрудники СБУ 24 августа направляются в квартиру Каплунова. Представители РДК заявили, что передали эту запись в Государственное бюро расследований.

После обыска Каплунов остался в квартире. Он заявил, что 2 сентября через окно наблюдал за стрельбой между представителями ГУР и СБУ.

По словам Каплунова, после стрельбы спецподразделение ГУР забрало его с места инцидента. Он связывает свое задержание с якобы попыткой дискредитировать спецподразделение ГУР и его командира "Тимура". Каплунов предположил, что ситуация может быть связана с "корнями исторической конкуренции между этими двумя службами".

Обстоятельства ситуации, связанной с сообщениями о перестрелках между представителями СБУ и ГУР, выясняют Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии Укринформ заявил , что СБУ и ГУР уже предоставили медиа свои версии относительно событий.

"Выяснением обстоятельств ситуации занимаются Офис генерального прокурора и ГБР, как это и сообщалось. Они и дадут детали, когда будут готовы к этому", - отметил Литвин.

Напомним, 1 сентября в Telegram-канале Российского добровольческого корпуса (РДК) появилась информация об исчезновении заместителя командира корпуса Степана Каплунова . Автор сообщения утверждал, что его якобы похитили возле собственного дома. По этому поводу, по утверждению РДК, командование обратилось в ГУР, СБУ и ДБР.

Впоследствии начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил "Общественному" , что опубликовал сообщение об исчезновении Каплунова по собственной инициативе.

Утром 2 сентября СБУ сообщила, что ее сотрудники вместе с ГУР предотвратили теракт , который, по версии спецслужбы, готовила ФСБ России против одного из лидеров российского оппозиционного национального движения.

В СБУ также заявили, что во время проведения следственных действий в рамках расследования этого теракта на оперативно-следственную группу совершили вооруженное нападение. По данным ведомства, правоохранители применили ответное оружие, в результате чего ранения получили люди, которые сопротивлялись.

В то же время, адвокат Степана Каплунова Тарас Боровский в комментарии журналистам рассказал подробности конфликта между СБУ и ГУР в Киеве. По его словам, СБУ фактически открыла огонь по безоружным людям. Известно, что трое разведчиков получили ранения.

3 сентября Служба безопасности обнародовала видео с заместителем командира Российского добровольческого корпуса Интернационального легиона ГУР МОУ Степаном Каплуновым. В ведомстве заявили, что он контактировал с представителями российских спецслужб и якобы получил задание на убийство украинских военнослужащих.

В то же время ГУР ранее заявило о развертывании целенаправленной кампании дезинформации для дискредитации военной разведки и ее боевых подразделений.

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