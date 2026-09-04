Фото: поокуратура

Враг продолжает наносить удары по Киеву. За прошедшие сутки обломки упали в Голосеевском, Дарницком, Святошинском и Соломенском районах столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ГВА.

В результате падения обломков на дорогу и на открытую территорию повреждены автомобили, пострадали люди. Также поврежден жилой дом.

Общее количество пострадавших составляет 14 человек, в том числе 12-летняя девочка.

В Голосеевском районе развернули штаб по оказанию помощи пострадавшим жителям.

Напомним, ранее сообщалось о 10 пострадавших в столице от российских ударов 3 сентября. Информация о погибшем человеке не подтвердилась.