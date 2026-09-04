Число пострадавших из-за обстрела Киева 3 сентября увеличилось до 14
Враг продолжает наносить удары по Киеву. За прошедшие сутки обломки упали в Голосеевском, Дарницком, Святошинском и Соломенском районах столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ГВА.
В результате падения обломков на дорогу и на открытую территорию повреждены автомобили, пострадали люди. Также поврежден жилой дом.
Общее количество пострадавших составляет 14 человек, в том числе 12-летняя девочка.
В Голосеевском районе развернули штаб по оказанию помощи пострадавшим жителям.
Напомним, ранее сообщалось о 10 пострадавших в столице от российских ударов 3 сентября. Информация о погибшем человеке не подтвердилась.
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