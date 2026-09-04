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04 сентября 2026, 08:45

Россияне атаковали Днепропетровщину: погибли двое полицейских, еще один в больнице

04 сентября 2026, 08:45
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Фото: Telegram/Николай Лукашук
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В результате российских атак на Днепропетровщину погибли двое полицейских, еще один правоохранитель пострадал. В течение ночи и утра русские войска более 10 раз атаковали два района области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщили начальник Днепропетровского ОВА Александр Ганжа и глава областного совета Николай Лукашук, передает RegioNews.

В Павлоградском районе, в Богдановской общине, в результате атаки БпЛА погибли двое полицейских. Еще один милиционер пострадал. Спасатели ликвидировали пожар, возникший из-за удара. Также повреждены предприятие и служебный автомобиль.

В Никопольском районе кафиры били дронами и артиллерией по Никополю, Марганецкой и Покровской сельских общинах.

В результате атак возникли пожары. Повреждены гимназия, продовольственный склад и предприятие.

Напомним, в течение 3 сентября российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов погиб один человек, еще 14 получили ранения.

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