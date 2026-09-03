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03 сентября 2026, 22:56

В Киеве повысили тариф на воду: названа новая стоимость кубометра

03 сентября 2026, 22:56
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Фото иллюстративное
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Киевский городской совет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение в столице до 63,79 гривны за кубометр. За соответствующее решение на заседании горсовета проголосовали 74 депутата

Об этом пишет "Общественное Киев", передает RegioNews .

Общий тариф на воду в Киеве составляет 30,38 гривны за кубометр. Из них 16,16 грн приходится на водоснабжение, а 14,22 грн — на водоотвод.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сфера водоснабжения оказалась в сложном финансовом положении из-за роста стоимости ресурсов, необходимых для работы предприятия.

"Вводить экономически обоснованные тарифы для населения мы не будем. Но тариф на воду — в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо, на реагенты — не может оставаться на прежнем уровне", — подчеркнул Виталий Кличко.

По словам Кличко, отрасль водоснабжения фактически находится "на грани выживания".

Заместитель городского головы Петр Пантелеев пояснил, что предложенное повышение должно умерить еще больший скачок стоимости услуг. По его словам, без такого решения тариф в перспективе мог бы вырасти примерно до 90 гривен за кубометр.

Пантелеев также отметил, что без дополнительного финансирования "Киевводоканала" будет крайне сложно обеспечить его стабильную работу зимой, в частности, во время отопительного сезона.

Отдельной проблемой, по его словам, остаются зарплаты работников предприятия, которые являются одними из самых низких в коммунальной сфере.

Напомним, что в Киеве планировалось пересмотреть стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотвода. В случае утверждения новых расчетов, общий тариф может вырасти на 58,52 гривны – до 88,90 гривны за кубический метр.

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